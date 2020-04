Režisér Juraj Jakubisko slaví 82. narozeniny: Před 8 lety se podruhé narodil

Juraj Jakubisko slaví 82. narozeniny. Foto: archiv Bontonfilm

Režisér Juraj Jakubisko slaví 82. narozeniny, jak ale sám říká, jsou to spíš narozeniny osmé. V květnu 2012 totiž ve svých 74 letech absolvoval transplantaci srdce.

Na dnešní jubileum režisér nehledí a den tráví pracovně ve studiu, kde dokončuje trikové scény ke svému magickému filmu Perinbaba a dva světy.

„Narozeniny musí stranou, jediná oslava, na kterou se teď těším, je ta, až oslavíme premiéru nové Perinbaby v kinech,“ říká sám Juraj Jakubisko. „Současný stav se prací na dokončování samozřejmě nepříjemně dotknul, ale přesto pokračujeme a blížíme se k cíli. Beru to jako daň za to, že jsem se na stará kolena pustil do práce s počítačovými triky,“ pokračuje s nadhledem.

Juraj Jakubisko je zástupcem Československé nové vlny, uznávaný u nás i v zahraničí. Za svůj život získal více než 90 ocenění po celém světě, mj. na filmových festivalech v Benátkách, Montrealu, Denveru, Gijónu, Los Angeles, Lyonu či v Karlových Varech.