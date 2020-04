Honza Homola se oženil. Profimedia.cz

Veselka proběhla v netradičním duchu, nikdo do poslední chvíle netušil, že se jedná o svatbu. A to ani Honzův bratr Matěj Homola. „Přišel jsem k bráchovi Honzovi na zahradu, kde se měly slavit obyčejný narozeniny jeho přítelkyně, a tam jsem dostal do ruky svatební oznámení, že teď si brácha bere svoji přítelkyni,“ řekl Top Staru Matěj s tím, že pozvaní příbuzní dorazili na zahradu jen v montérkách, protože nic netušili.

Jen táta prý byl slušně oblečen. „My jsme taková neformální rodina. Jedinej náš táta, kterej má namodro obarvený vousy a nažluto obarvenou hlavu, byl v kvádru, což nám bylo divný,“ smál se frontman Wohnoutů.

Veselka proběhla v punkovém stylu. „Pojali jsme to úplně punkově, včetně prstýnků, který jsem vyrobil den předtím z drátu. Nebylo vůbec nic, udělali jsme svatbu fakt jen z toho, co jsme měli doma,“ dodal Honza, který připustil, že kdyby nebyla doba koronavirová, nejspíš by se ke svatbě vůbec nerozhoupali.

„Karanténa tě nutí k věcem, který bys normálně neudělal,“ přiznal čerstvý ženáč, jehož brácha Matěj, který má dceru Lauru s Darou Rolins, se ženit nebude nejspíš nikdy, protože má prý ze svatby strach už od dětství. ■