Pochlubila se rodiči. Foto: Super.cz/Instagram L. Borhyové

Poté, co začala být uvolňována opatření proti nákaze koronavirem se začala také Lucie Borhyová (42) více sdružovat. Jedni z prvních lidí, jejichž přítomnost vyhledala, byli její rodiče Alena a Tomáš. Rodinka vyrazila na společný výlet do přírody obdivovat sochy vytesané do pískovcových skal u Liběchova, městečka ležícího mezi Štětím a Mělníkem.