Zbavil se květáku na hlavě: Po téměř 2 měsících měl Muž roku první práci jako model. Návrhářka ho ostříhala

Muž roku Vojta Urban během karantény obrostl do podoby květáku. Super.cz

Aktuální Muž roku Vojtěch Urban si stejně jako ostatní nemohl zajít skoro dva měsíce ke kadeřníkovi. A na jeho kudrnaté hřívě to bylo pořádně znát. Když vyrazil na farmářské trhy, na první dobrou našel zeleninu, která jeho účes připomínala. Květák!

Když po týdnech dostal první modelingovou nabídku, aby se účastnil focení nové kolekce Aleny Wilson, návrhářka měla jednu podmínku: Ty vlasy musí pryč!

"Před rokem mi na castingu Muže roku řekli, že si mám nechat vlasy trochu dorůst, ale trošku se to zvrtlo. A kadeřnictví jsou ještě zavřená, takže jsem poprosil rovnou Alenu. Ostatně v karanténě ostříhala svoje děti, manžela i sebe. A myslím, že to je teď o dost lepší," pochlubil se nám novým sestřihem Vojta.

S tím, že by mu po karanténě nebyly svršky, se naštěstí trápit nemusel. "Začal jsem s otužováním a s pohybem venku. Musel jsem se trochu krotit v jídle a udržovat základní návyky," vysvětlil Vojta, který si chce figuru udržet, i když to aktuálně nevypadá, že by se konala světová soutěž mužské krásy Mr. Universe, které se měl účastnit. ■