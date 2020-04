Věděli jste, že i maluje? Viktor Preiss věnoval tyto své tři grafiky na divadelní charitu

Viktor Preiss je nejen skvělý herec, ale také malíř. Michaela Feuereislová

Mnoho herců či zpěváků si intenzivní prožitky na divadelních prknech či při natáčení kompenzuje tím, že v soukromí utíká k jinému druhu umění, klidnějšímu. Všichni znají obrazy Karla Gotta (✝80), Blanky Bohdanové nebo Ivy Hütnerové či Františka Ringo Čecha (76). To, že se malování věnuje i Viktor Preiss, ale každý neví.

Viktor Preiss je nejen skvělý herec, ale jako dlouholetý příznivec pražského divadla Viola připravil na březen do foyer divadla svou malou výstavu, výběr z celoživotní grafické tvorby. Výstava bude po znovuotevření divadla přístupná do září, jeho obrázky se však můžete potěšit již nyní.

Známý herec věnoval své tři grafiky na podporu Violy do aukce na Facebooku divadla. Každý obrázek lze vydražit jednotlivě. Vyvolávací ceny začínají na 3 000 Kč. Nabídky mohou zájemci přihazovat přímo pod příspěvek na Facebooku do středy 6. května do 18 hodin. ■