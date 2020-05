Tereza Kostková se pochlubila novým přírůstkem do rodiny

Tereza Kostková si pořídila psa. Super.cz

Psa bojového plemene se řada lidí obává, ale Tereza tvrdí, že k tomu není důvod. "Lidé jim křivdí. Každý staford neukouše lidi k smrti. Potřebuje samozřejmě řádný výcvik, my už ho s naším Boomerem absolvujeme, momentálně máme dog raising. Vyroste z něj silný svalnatý pes a se silným stiskem, takže je potřeba, aby poslouchal. O stafordech je známé i to, že jsou to hlídači dětí a vůbec psi vhodní do rodiny," ujišťovala nás.

"Já sama měla dva psy, když jsem byla malá, Kuba je velký pejskař, už měl asi sedm psů. Tak jsem chtěla dopřát dětství se psem i Toníkovi. Pejska chtěl už dávno, ale počkali jsme, až budeme mít lepší podmínky, hlavně zahrádku," vysvětlovala, proč dlouho s pořízením čtyřnohého mazlíčka váhala. ■