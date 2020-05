Půl roku nebyla u kadeřníka obarvit si vlasy: Takhle teď vypadá blondýnka Jitka Nováčková

Jitka Nováčková Foto: Instagram J. Nováčkové

"V Dánsku jsou kadeřnictví zavřená, ale neřeším to. Nebarvila jsem se už šest měsíců. Nechávala jsem si už předtím dělat hodně tenké proužky, takže je to úplně v klidu," prozradila Super.cz Jitka Nováčková.

Z domu, kde bydlí s přítelem, fotbalistou Timem Sparvem, pravidelně vychází jen na nákup potravin. "Nechodím nikam, jsme doma. Maximálně jdeme sami do přírody. Když jdu na nákup, beru si roušku. Ta v Dánsku není povinná a všichni na mě koukají, jako bych snad já byla nakažená," prozradila Jitka.

Do Čech se zatím nechystá. "Přiletět bych mohla, ale neměla bych se jak vrátit do Dánska. Můj hlavní domov je nyní tady, i když si v Praze nechávám svůj byt kvůli práci, za kterou, až vše bude zase v pořádku, budu zase cestovat. Nyní v karanténě je to poprvé, co jsme s Timem tak dlouho spolu a můžu říct, že je to skvělé. Mohlo to být i opačně, což se nestalo. Je to moc fajn," dodala Nováčková. ■