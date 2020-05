Žádné dobrodružství ani románová romantika. Karanténu strávila hraním společenských her s maminkou a pubertální dcerou

Jak tráví karanténu Barbara Nesvadbová? Super.cz

Mezi ty šťastnější, kteří mají šanci trávit karanténu v domě se zahradou, patří i Barbara Nesvadbová (45). Do své vilky za Prahou nás známá spisovatelka pozvala a popsala, s kým toto nezvyklé období trávila a co ji zaměstnávalo.

„Mám doma maminku a tetu, kterým je takřka osmdesát let,“ uvedla Bára, jejíž maminkou je psychiatrička Libuše Nesvadbová, která mimo jiné pomáhá uprchlíkům. „Měly jsme moc hezké období. S pokorou a láskou se nás netýkal vztahový napnelismus. Nevím, jestli je to tím, že mám pubertální dítě, nebo že mám matku psychiatra. Byly jsme rády pospolu a vždycky jsme se na sebe těšily a těšíme se doteď. Všechno ošklivé a spoustu strachu ten virus přinesl, na druhou stranu nevím, kdy by mě kdo donutil hrát se svojí maminkou, tetou a dcerou společenské hry. Bylo to nesmírně krásné,“ říká spisovatelka.

Nesvadbová se věnuje psaní knih a dobročinné činnosti. Obě její aktivity fungují omezeně, ale Barbara se nenudí. „Nezbývá mi nic jiného, než poprvé v mém životě psát do šuplíku. „V rámci filantropie nám věci bují. Spolu s našimi mentálně postiženými klienty připravujeme vitamínové balíčky pro domov důchodců v Michli a na Palatě. Bylo neuvěřitelné, jak návrháři šili roušky. Táňa Kovaříková, Kačka Geislerová, Míra Bárta a Katka Kopecká našili roušky, které jsme vozili do Motola a do vinohradské nemocnice. Během týdne vytvořili čtyři tisíce roušek,“ říká hrdě Bára Nesvadbová. ■