Tady tráví nejen karanténu. Sexy spisovatelka nás pozvala do svého království, kde vládnou ženy

Bára Nesvadbová ve svém království Super.cz

Celý život bydlela v bytě na pražských Vinohradech. Ke stěhování do sto let staré vily mimo Prahu přivedla Báru Nesvadbovou (45) až náhoda.

„Vůbec to nebylo plánované rozhodnutí. Tento dům jsem kupovala své mámě, tátovi. V plánu bylo, že zůstanu na Vinohradech a budu je navštěvovat. Život se zachoval jinak, zůstala mi jen maminka. Den, kdy táta zemřel, jsem se přestěhovala sem,“ vysvětlila svou motivaci ke stěhování spisovatelka.

Přestože stále trvá karanténa, pozvala Bára štáb Super.cz na zahradu svého domu, kde bylo vidět, že to žije společenským životem. Přestože zde bydlí pouze ženy, je zahrada udržovaná. Je to zásluha blonďaté krásky? „Zvládnu toho docela hodně. Ale každá snaha se počítá. Nakoupila jsem například kamínky ve velkém stavebním centru. Nedošlo mi, že neunesu lopatu plnou kamenů, a tak to odnesla manikúra,“ smála se Bára.

Nesvadbová se stará doma o třináct zvířat. Její dům funguje jako malý útulek. „Mám radost ze zvířat. Spousta z nich jsou nalezenci. Pejsek je z rozmnožovací stanice. Kočky přišly v zuboženém stavu. Mám všeobecně ráda zvířata,“ říká Barbara Nesvadbová, kterou drží v domě s krásnou vyhlídkou právě němé tváře. ■