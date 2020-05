Marpo sejmul Bereniku Kohoutovou a další umělce! Jeho nejbližší spolupracovník nyní promluvil

Marcus Tran promluvil o útočných textech rappera Marpa. Super.cz

Co na to říká Marcus? "Trošku jsem se tomu smál. Oni lidé zapomněli, že dělá rap a odkud pochází. V rapu to je normální, patří to k té kultuře. Je to součást rapové pózy. Ale to, že říká věci na rovinu, to oceňuji. Tak, jak to cítí. Je mu jedno, jaký to může mít dopad. Že ho někde zaříznou, že se s ním někdo nebude bavit. Staví se za svůj názor, který má," řekl Super.cz Marcus.

"Objevilo se pár lidí, kteří ho plácali po zádech a chtěli s ním featy. Když jsme šli do O2 areny, můžu počítat to množství hovorů, kdy mu volali tito umělci a byli ti nejlepší kamarádi. A ti samí ho pak začali hnojit. Naštval se a vrátil jim to. Nemá problém se s nimi vidět a říct jim to z očí do očí," vysvětluje Marcus Tran. "Já se s ním ztotožňuju," dodává.

Tvrdí, že rozhodně song nevznikl kvůli zviditelnění. "Slyšel jsem, že prý má uměleckou křivdu. To je úplně na hlavu. Ten člověk vyprodal O2 arenu s žánrem, který není popový. To se před ním nikomu nepovedlo. Má oddané a věrné fanoušky. Opravdu nemá komplex, že by cítil díru na trhu, to je hroznej nesmysl. On jen říká, co si myslí," uzavřel Tran. ■