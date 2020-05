Jitka Nováčková dostala od svého fotbalisty k narozeninám opravdu luxusní dárek! Dal za něj víc jak 100 tisíc

Jitka Nováčková Foto: archiv J. Nováčkové

„Pane bože. Štípněte mě. On se zbláznil,“ byla první slova Jitky, když kabelku viděla. Luxusní kousek z dílny módního domu Chanel ji dojal k slzám.

Jitka s fanoušky sdílela i to, jak k předání dárků došlo. „‘Zůstaň doma, přijede ti zásilka‘, loučil se se mnou, když odjížděl na trénink. A tak jsem ke kabelce, o které věděl, že jsem si ji přála, dostala ještě květinu, čokoládu, další květinu objednanou na dálku až z Českých Budějic, jednu návštěvu jako překvapení a několik videohovorů. Nemám ráda, že se zvyšuje to číslo, který odpovídám, když se někdo ptá, kolik mi je let. Ale kromě toho nepoznám žádnou změnu, a proto narozeniny miluju. Jak svoje, tak ostatních,“ svěřila Nováčková, která si narozeninový den opravdu užila. ■