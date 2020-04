Vidíte nějaké špíčky? Bára Mottlová chce zhubnout ještě 5 kilo. Zadek posiluje i za pokladnou v supermarketu

Bára Mottlová chce shodit ještě 5 kilo. Super.cz

"Myslím, že jsem na tom furt stejně, protože se ráda dobře najím. Tak radši zakrývám ty špíčky na břiše. Ale sportuju, tím se to snažím kompenzovat. K mé figuře snů mi chybí ještě minus pět kilo a potřebovala bych pořádně zpevnit zadek. O to se snažím i za pokladnou, kde nesedím, ale stojím," nelení ani v práci Bára.

Na svoji brigádu si nestěžuje. "Mám směny buď od 6.30 do 14 hodin nebo pak od 14 do 21 hodin. Je to docela náročné, ale docela rychle to uteče. Když jsou zákazníci, pokecám s nimi, pořád jsem ve společnosti, furt se něco děje a já se nemoci nebojím. Máme všechny ochranné pomůcky, každé dvě hodiny dezinfikujeme pokladny," popsala nám.

Samozřejmě už se těší, až se bude moct vrátit ke své profesi. "Hned, jak se otevřou divadla, tak do toho moc ráda naskočím. Už vidím to světlo na konci tunelu, že to pomalu přijde, a je to daleko pozitivnější," svěřila. ■