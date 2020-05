7 slavných maminek, kterým se podařilo tajit těhotenství až téměř do porodu

Tyto slavné dámy úspěšně tutlaly svá těhotenství. Foto: super.cz/profimedia

Těhotenství je velice delikátní záležitost a ne každá maminka touží v rané fázi sdílet informace o svém stavu. A některé slavné maminky na to nemají náladu po čas celého těhotenství. Zatímco celý svět čeká, až požehnaný stav potvrdí například dcera Arnolda Schwarzeneggera Katherine nebo herečka Sophie Turner , pojďme si připomenout některé celebrity, kterým se v minulosti povedlo těhotenství tajit až skoro do porodu.

Kylie Jenner

Kylie Jenner (22) se podařilo udržet stav pod pokličkou po dobu celého těhotenství. A ačkoliv se objevovaly spekulace, protože se mladá miliardářka neukazovala moc na veřejnosti a když už, tak nosila volné oblečení, Kylie vše přiznala až po narození dcerky Stormi. Nedávno se dokonce nechala slyšet, že jí karanténa nedělá zas až takový problém, protože si ji nacvičila, právě když byla těhotná.

Alejandra Silva

Richard Gere (70) s manželkou Alejandrou Silvou (37) úspěšně tajili očekávání prvního společného potomka, které nakonec vyšlo najevo po jejich setkání s dalajlámou v roce 2018. Krátce nato přivítali syna Alexandera. Na podzim magazín HOLA! zveřejnil informaci, že má být Silva podruhé těhotná. Aniž by pár těhotenství potvrdil, stejný magazín jen o několik měsíců později informoval, že Alejandra porodila. Gere ani jeho choť se však zatím nevyjádřili.

Anna Kurnikovová

Slavné tenistce Anně Kurnikovové (38), která je už od roku 2001 ve vztahu se zpěvákem Enriquem Iglesiasem (44), se podařilo těhotenství utajit už dvakrát. Notoricky soukromý pár přivítal v prosinci 2017 na svět dvojčata Lucy a Nicholase, aniž by kdokoliv tušil, že byla tenistka těhotná. A totéž se jim podařilo nyní zopakovat. V únoru fanoušky překvapila zpráva, že se Iglesias stal potřetí otcem, narodila se jim dcera Masha.

Eva Mendes

Poté, co se z nich stal po společném natáčení snímku Za borovicovým hájem pár, se Eva Mendes (46) a Ryan Gosling (39) dohodli, že si budou soukromí bedlivě střežit. To platí dodnes, a speciálně to platilo během hereččiných těhotenství. To první, kdy čekala dceru Esmeraldu (5), se jim podařilo utajit do sedmého měsíce. U druhého byli ale ještě úspěšnější, vyšlo najevo jen pár dní před narozením druhé dcery Amady (4).

Alexis Bledel

Hvězda "Gilmorek" Alexis Bledel (38) drží vztah s hercem Vincentem Kartheiserem (40) pěkně pod pokličkou. Podařilo se jim utajit nejen svatbu, ale také těhotenství, včetně porodu. Potomka přivedla herečka na svět v roce 2015 a vše vyšlo najevo až několik měsíců po jeho narození. Dodnes není známo jeho jméno ani podoba, což je v dnešní době internetu velmi působivé.

Leighton Meester

Leighton Meester (34), dobře známá ze seriálu Superdrbna, je aktuálně podruhé těhotná. Když však v roce 2015 čekala první dítě, dceru Arlo, podařilo se jim s manželem Adamem Brodym (40) utajit těhotenství až skoro do porodu. I oni patří k párům, které si bedlivě střeží soukromí.

Megan Fox

Megan Fox (33) a Brian Austin Green (46) spolu mají tři syny. Po dvou porodech a pěti letech manželství však herečka v roce 2015 podala žádost o rozvod. Nejenže se nakonec s Greenem nerozvedli, ale o rok později přivítali na svět třetího syna Journeyho. Herečka usilovně tajila těhotenství a skrývala bříško, jak to šlo. Sama ho pak ukázala jen chvíli před porodem. ■