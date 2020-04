Kvůli koronaviru musela pozastavit proces umělého oplodnění: Oblíbená komička prozradila, jak často má sex s manželem

Amy Schumer Profimedia.cz

„Máme nějaká zmrazená embrya. Chtěli jsme jich víc, ale pak přišla pandemie,“ nechala se slyšet Amy, která během prvního těhotenství trpěla extrémní nevolností. „Bylo to hodně děsivé. Nemůžete pořádně vyživit dítě ani sebe. Pokud jste někdy měli otravu z jídla, tak je to stejné nebo podobné. Jen to trvá skoro devět měsíců,“ popsala stav odborně zvaný hyperemesis gravidarum.

„Ale když pak konečně vidíte svoje dítě, řeknete si, že byste to klidně vydrželi i 10 let,“ doplnila herečka a rozpovídala se dokonce o svém sexuálním životě: „Máme s manželem sex jednou do týdne a je to dobré. Říkali jsme si, že bychom to mohli dělat častěji, ale stejně to děláme jenom jednou týdně,“ doplnila.

Amy porodila syna Geneho v květnu loňského roku. Před časem ale přiznala, že museli s manželem syna přejmenovat. Jeho celé jméno totiž omylem znělo jako genitál. Z Geneho Attella Fischera je tak Gene David Fischer. ■