Už víc než měsíc nemůže z USA domů: Slavný malíř netuší, kdy se s manželkou bude moct vrátit do Čech za dcerou

Kristian Kodet Foto: archiv K. Kodeta

Koronavirová krize postihla celou řadu umělců v nejrůznějších ohledech. Spousta z nich například měla problém s návratem ze zahraničí. S tím se doposud potýká například malíř Kristian Kodet s manželkou Janou. Ti se měli už víc než před měsícem vrátit z Floridy, kde mají dům, v němž tráví pravidelně období od podzimu do jara. Letecká společnost jim už třikrát zrušila let.

Kodet plánoval, že po polovině března už bude zase doma v Česku, jenomže člověk míní a koronavirus mění. Musel tak zůstat v USA. Moc možností totiž s manželkou neměli.

„Jsme tady v pořádku a zdraví, jen je to nedobrovolný pobyt, který se stále prodlužuje. Máme za sebou už tři zrušené letenky. Teď to vypadá, že snad hned začátkem května bychom se s několika přestupy mohli vrátit domů,“ doufá Kodet i jeho manželka Jana. Ze situace jsou dost nešťastní, zvlášť malíř, který nesnáší létání, a pokud musí absolvovat více přestupů, snáší to velmi špatně.

V Americe naštěstí mají své zázemí, žije tam i jejich starší dcera Kristina s rodinou. V Česku na ně čeká mladší dcera Jacqueline. Ta měla za rodiči alespoň na chvíli letět a pak se vrátit spolu s nimi, pandemie infekčního onemocnění to ale znemožnila.

„Tady byly zavřené pláže, pohyb byl omezený. Ale my jsme naštěstí v pořádku a zrovna St. Petersburgu, kde máme dům, se covid-19 nějak vyhnul. Jinde je to hodně dramatické. Lidi se však k sobě chovají ohleduplně, úřady velmi přesně informují, co a jak se děje a bude dít. Donald Trump má tiskovky, i jiní politici, ale víc než na to, aby jim ladila rouška s kapesníčkem u saka, dbají na to, aby lidé měli potřebné informace,“ míní Kodet.

Domů už se ale těší a po karanténě hodlají vyrazit na svou jihočeskou chalupu, kde je čeká práce a Kodeta i malování. „Jestli letos zvládnu nějakou výstavu u nás, netuším. Spíš to nevidím. Ale tady na Floridě taky maluju a maluju, abych přišel na jiné myšlenky,“ dodal. ■