Takhle to vypadá na jejich chalupě: Manželé Márovi z Ordinace v růžové zahradě si připíjí na zdraví v roušce

Patrik Děrgel se pochlubil roubenkou na venkově.

Protože se nenatáčí, rodinka tráví čas především na své chalupě v lůně přírody, kde je pořád co dělat. I když jsou oba herci, manuální práce se prý nebojí. A v sekání dřeva je Patrik prý vyloženě přeborník.

Jak to v jejich roubence vypadá a jaký mají výhled do okolí, se můžete podívat v přiloženém videu. I když Patrik pojal pozdrav dost svérázně a s písní na rtech. Připíjí divákům na zdraví v roušce a panáka přes ni do sebe také hodí. Nejen to můžete vidět ještě dnes večer v pořadu Nova je s vámi. ■