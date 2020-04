Karanténa jí nedělá vůbec dobře: Emily Ratajkowski promluvila o svém psychickém zdraví

Emily Ratajkowski Profimedia.cz

Emily Ratajkowski (28) je obyčejně samá hanbatá fotka, ale občas se rozpovídá i o vážných tématech. Ve videu A Zoom of One's Own magazínu Vogue tentokrát promluvila o svém mentálním zdraví. Modelka přiznala, že na tom během koronavirové pandemie není vůbec dobře.