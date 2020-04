Jsou spolu už 37 let a letos oslavili stříbrnou svatbu: Václav Kopta ukázal svatební foto

Herec a moderátor oslavil s manželkou 25. výročí svatby. Herminapress

„Dnes je to 25 let od chvíle, kdy jsme zakrojili dort našeho sladkého soužití (ale jsme spolu už 37 let, takže svatba byla jenom formalita),“ napsal herec a moderátor k fotce, na které zamilovaně pozoruje svou krásnou nevěstu při krájení svatebního dortu.

Snímek potěšil například Martina Dejdara (55) nebo Aleše Hámu (46), kteří jsou taktéž dlouhá léta ve spokojených manželstvích.

„Já to měl vloni, Václave. Jsme držáci! Pochopitelně i ty naše holky! Hooodně štěstí, Dejdy,“ okomentoval fotku Martin Dejdar.

„No to vypadá nejen na lásku, ale i slušnou dávku sociálního cítění... Gratuluji rodině Koptových i Vrbických,“ zareagoval Háma. Gratulacemi nešetřily ani Koptovy kolegyně a kamarádky Tereza Bebarová, Nela Boudová (52) nebo Jana Plodková (38). ■