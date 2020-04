Vzpomínáte na urozenou babičku z Deníku princezny? Dnes je jí 84 let a klidně by si zahrála v dalším dílu

Julie Andrews Profimedia.cz

Od natočení druhého dílu Deníku princezny, ve kterém Julie Andrews ztvárnila královnu Clarisse Renaldiovou, sice uplynulo už 16 let, ale herečka svěřila, že by se nebránila dalšímu pokračování. „Dlouho se o tom mluví, ale zatím nemám na stole scénář nebo tak. Ale myslím, že bych do toho šla. Hrozivě stárnu a začínám být nedůtklivá,“ řekla se smíchem v pořadu The Talk.