Martina Gavriely ukázala syna: Rysy po otci Marcusovi budete hledat dlouho, je to blonďák s modrýma očima

Martina Gavriely s partnerem Marcusem a synem Leem Super.cz

"Vidím, že tvarově je celý Marcus. Je okatý, má po Marcusovi velké nosní dírky, má velkou pusu. Marcus si dělá legraci, že po mně je nahoře, protože nemá žádné obočí. A barevně je po mně světlý," řekla Super.cz Martina.

Pro moderátorku o třetího potomka. Z předchozího vztahu má dceru Jessicu, které je devatenáct let, a sedmnáctiletého syna Antonia. Malý Lee je tak vychovávaný jako jedináček.

"Je to náročnější. Hlavně fyzicky. Ale moc si to užívám. O dvě stě procent víc, než když jsem byla mladá se staršími dětmi. Beru to jako zázrak. Dopadlo nám to po osmi letech. Užívám si každou lžičku, jsem z něj vyplácaná. Bude to hroznej spratek. Řídí celou rodinu. Ale já bych neměnila. Všichni pomáhají, a když mám laktačku, jedu si koupit alespoň kafe, rozdýchám to a zase je to dobrý," dodala s úsměvem Gavriely. ■