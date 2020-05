Je bez práce i bez školy! Natálie Grossová vystavila tělo v plavkách slunečním paprskům. Takhle jí to sluší bez retuše

Natalie Grossová Super.cz

Herečka a zpěvačka Natálie Grossová (17) tráví karanténu doma s rodinou. Kvůli zavřeným divadlům a také přerušení natáčení seriálu Slunečná je bez práce, nechodí ani do školy.

"Máme ve škole hodně úkolů, dvě tři hodiny denně trávím nad tím. Doma si zpívám, trénuju, uvidíme, kdy se zase vrátíme do divadla. Už mi to moc chybí. Snad se v GoJa Music Hall otevřou dveře v září a opět si zahrajeme moji milovanou Čarodějku," řekla Super.cz Natálka.

Protože bydlí v domě se zahradou, užívá si slunečních dní tam. "Jak sluníčko krásně šajní, opaluju se na lehátku venku. Déčko je zdravé, navíc je na to nyní čas," usmívá se.

Poslední dobou na sociální síti více zveřejňuje fotky v plavkách. "Je pravda, že fotky v plavkách mají větší úspěch. Ale není to tak, že bych se o to víc chtěla ukazovat. Ale měla jsem spolupráci s plavkovou firmou, tak jsem je chtěla předvést," prozrazuje.

V létě si neužije pravděpodobně dovolenou v zahraničí. Mořský vzduch jí hodně pomáhal proti astmatu. "V dětství jsem měla astma výrazně horší. Věkem se to hodně zlepšilo. Každopádně mi pomáhá klima u moře, to je pravda. Jsem zvědavá, jak to v létě zvládnu. Možná budu muset mít léky na alergii. Uvidíme," myslí si.

Nyní se kvůli karanténě nevídá se svým přítelem Honzou. "Vidíme se málo, je to nyní rizikové. Voláme si, máme skype, vidíme se spíš na dálku na telefonu," dodala. ■