Americká herečka sdílela vzpomínku na synka, který zemřel při porodu

Kara Bosworth (vlevo) s matkou na archivním snímku Foto: Super.cz/ Profimedia.cz

„Dneska by ti byly tři týdny. Probouzel by ses a ukazoval nám víc ze svého já. Zvykala bych si na to být dvojnásobnou mámou. Mé mléko by se řídilo tvým programem. Sestřička by se ptala na tvůj pupík a alespoň jednou bys ji počural. (...) ...Místo toho...nám chybíš,“ napsala Kara k černobílé fotce, na níž je zachycena s dítětem v náručí a s manželem Kylem Bosworthem.

Bosworth také poděkovala za podporu všem rodičům, kteří prošli nebo procházejí stejnou zkušeností. „Děkuji vám za připomenutí, že v tom nejsme sami a že to překonáme. On nepřežil, ale my musíme. A zvládneme to,“ uvedla.

S manželem, bývalým hráčem amerického fotbalu, Kara vychovává čtyřletou dceru Decker. Chlapečkovy orgány se rodiče rozhodli darovat.

Kara Bosworth s manželem Kylem