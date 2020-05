Sluší jí víc blond? Na téhle 20 let staré fotce byste Evu Decastelo možná stěží poznali

Herečka a moderátorka se pochlubila retro fotkou. Foto: instagram E.Decastelo

V minulosti ale zašla ještě mnohem dál. Nebála se jít takřka do platinové blond, ve které by ji nyní poznal málokdo. „Dnes se podíváme na to, jak jsem kdysi dávno byla blond,“ svěřila se Decastelo a umístila na sociální síť svou další retro fotku.

„Je to přes 20 let stará fotka, omluvte kvalitu,“ dodala Eva, která se v poslední době ke své minulosti vrací s oblibou. „Tak to je super fotka ale vůbec bych vás nepoznala. Tmavší vám sluší víc,“ připsala jí hned jedna fanynka ke snímku. Stejně tak řada dalších sledujících se shodla, že k Evě jdou tmavší vlasy víc a její blond období by mělo zůstat minulostí. ■