Jak herečka Míša Dolinová zvládá v karanténě rodinný život? Pochlubila se starší dcerou, která je celá maminka

"Já si vůbec nemůžu stěžovat, holky jsou dospělé, daleko horší to musí mít maminky, které mají malé děti. Nemusím nikoho zabavit, o nikoho se starat, jen sama o sebe. Mám tedy na starost ještě moji maminku, která je ale soběstačná. Občas k nám přijde a ještě třeba vyžehlí pánské košile," smála se Míša.

"S Honzou je to taky bezvadné, protože má práci a vídáme se jen večer a o víkendu si vždycky uděláme nějaký program. Úplně nejlepší je, když má každý jiný. Když už je povolený tenis, tak já chodím hrát v sobotu a on v neděli," popsala nám, jak s manželem, soudcem Janem Sváčkem, preventivně bojují proti ponorkové nemoci.

"Pokud jde o dcery, tak s Julií se vidíme tak jednou týdně, když sem přijde se učit, protože tady má klid. A s Terezou asi taky tak," pokračovala. Tak snad nevyčerpaly limit, když jsme se cestou na natáčení k Míše zastavili spolu s ní právě za starší Terezou, která žije v bývalém hereččině bytě. Mimochodem, brunetka Tereza je celá maminka.

Novinkou je pro herečku i pravidelné víkendové ježdění na chalupu. "Já dřív měla o víkendu hodně práce a málokdy jsem se tam dostala. Teď už jsem tam zasadila i kytičky, protože vím, že za týden tam zase přijedu a zaleju je. Tam se také jako rodina potkáváme, protože chalupa je docela rozlehlá a každý se někam může zašít. Maminka večer uvaří, hrajeme hry, je to docela dobré," míní.

"Nemůžu říct, že jsem z téhle doby nadšená. Nejsem ten sluníčkový typ, který říká, že se vrátíme k těm kořenům a ta rodina a tak... Právě s tou rodinou to může být komplikované, být tak často spolu. Tvrdím, že to může přinášet spíš spory a problémy, než to, že všechno bude prozářeno sluncem. Ale snažím se z toho průšvihu vykutat to nejlepší," uzavřela. ■