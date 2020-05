A cenu za nejděsivější roušku vyhrává hezounek z hororu Tajemství loňského léta

Freddie Prinze Jr. Profimedia.cz

Do ulic Los Angeles vyšel herec v děsivé roušce za bílého dne a spolu s rukavicemi by se člověk až lekl, zda nepotkal masového vraha z hororu. A to si herec v jedné hororové trilogii dokonce zahrál. Tam také potkal svou současnou manželku Sarah Michelle Gellar, se kterou má dvě děti.

Manželé se seznámili na natáčení hororového snímku Tajemství loňského léta, které se kvůli velkému úspěchu dočkalo ještě dalších dvou pokračování. Ve filmu vraždil muž s hákem a hned v prvním díle sprovodil ze světa Sarah. Ovšem v životě Freddieho zůstala a v létě oslaví 18. výročí svatby.

V prvním díle Tajemství loňského léta hráli manželé spolu s Ryanem Phillipem a Jennifer Love Hewitt