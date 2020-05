Karlovarský festival až příští rok. Filmový svátek se letos ruší

Jiří Bartoška s manželkou Andreou na 54. ročníku MFF KV. 55. se uskuteční až příští rok. Michaela Feuereislová

Organizátoři Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary oznámili, že vzhledem k pandemii koronaviru a souvisejícím omezením se letos filmový svátek neuskuteční. 55. ročník MFF KV proběhne až příští rok, a to od 2. do 10. července 2021.

Vedení festivalu zvažovalo uspořádat MFF KV alespoň v redukované podobě či v náhradním termínu, nakonec dospělo k závěru, že by s sebou konání neslo zdravotní rizika a omezení, která by bylo z organizačního hlediska velmi těžké zajistit. Divákům by také nebylo možné nabídnout program v takové kvalitě, na jakou jsou zvyklí.

„Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary je jednou z nejvýznamnějších kulturních událostí u nás a jako organizátoři jsme nakonec dospěli k názoru, že hledání redukovaných nebo alternativních variant by šlo proti jeho hlavnímu smyslu, a tím je vzájemné setkávání diváků, filmových tvůrců, lidí z různých oblastí života a jejich kolektivní vnímání filmových děl. Věřím, že síla společného prožitku při projekcích v sálech a jeho sdílení jsou nenahraditelné,“ uvedl prezident MFF Karlovy Vary Jiří Bartoška.

Vzhledem k tomu, že plán uvolňování opatření vlády počítá s postupným otevřením kin pro daný počet návštěvníků, programové oddělení připraví pro fanoušky filmu speciální verzi tradiční přehlídky Vary ve vašem kině, která divákům kin po celé České republice nabízí mimořádný výběr těch nejzajímavějších snímků. ■