Honza Musil dojal fanoušky: Pochlubil se exmanželkou, kterou označil za ženu svého života

Jan Musil s bývalou manželkou Foto: Instagram J. Musila

S matkou svých dvou dcer Lucie a Veroniky se ženil jako sedmnáctiletý a musel se nechat zplnoletit. Později ale přiznal, že tíhne ke stejnému pohlaví, manželství skončilo rozvodem a v roce 2007 vstoupil do svého prvního registrovaného partnerství s Jakubem Pechrem. To mu naštěstí dobré rodinné vztahy nezpřetrhalo, a tak nepřestává být vděčný, že měl možnost se svou první ženou založit rodinu a stát se otcem i dědečkem.

„Před 35 lety jsem si vzal nejúžasnější ženu. Ženu svého života. A tak mohu v klidu napsat, že i přes to, jaký jsem, vím, kdo jsem a kam patřím, jsme rodina. Máme úžasné dcerky, správná vnoučata a bezvadné partnery,“ napsal moderátor ke společnému snímku s exmanželkou.

„Jsem šťastnej chlap, pyšnej táta a praštěnej dědeček. A to všechno díky “své” Ivetce, kterou jsem poprvé viděl jako jedenáctiletou holku. Co víc si může člověk v jednom životě přát?,“ dojímá se Honza Musil. A jeho instagramoví fanoušci s ním jeho radost sdílí také.

„Musíte být oba báječní lidé, toto se jen tak nevidí,“ zní v komentářích pod příspěvkem. „Krásně napsané, Honzi. Kéž by to takhle měli všichni a uměli to takhle hezky vyjádřit. Na vás obou je vidět, že se máte pořád rádi a vždycky tu pro sebe budete, ať se děje cokoliv. A to je moc krásné,“ píše další fanynka. ■