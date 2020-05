5 tipů na dovolenou 2020: California, Mexico, Oklahoma, Nevada + překvapení

Bonus na závěr: Florida od května bez omezení za pouhých 19 990 Kč

Dokážeme garantovat dovolenou na Floridě bez hurikánů? Dokážeme! Bez obav se tedy můžete vydat na výpravu a užívat si pohled na třpytící se kapky vody na kůži i chuti lahodných steaků a zeleniny. Do jednoho z nejoblíbenějších turistických cílů Floridy – kosmického muzea v NASA, se letos asi nepodíváte, ale design novinky 2020 k němu nemá daleko. Plynový gril G21 Florida má k 5 hlavním hořákům i 1 boční na vaření, dušení a smažení a 1 keramický Infra Red hořák, který dokáže dosáhnout okamžité teploty až 300° C. Do detailů vyřešené odkládací plochy s dvířky i špičkové nerezové provedení a unikátní design novinky 2020 už zajistilo tomuto grilu spoustu předobjednávek. V All Inclusive balíčku najdete i elektrickou grilovací jehlu, dárek a samozřejmostí je doprava zdarma.