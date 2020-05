Naběhli první do fitka, aby zjistili, jak to tam teď chodí: Sexy Bára Mottlová a její Muž roku vstávají kvůli cvičení v šest

Bára Mottlová a Josef Kůrka patřili mezi první návštěvníky fitka. Super.cz

Ti dva jsou velcí sportovci a ani v mezidobí si pauzu nedali. Dokud to šlo, Pepa dokonce s klienty cvičil aspoň v parku. Sami ráno vstávají v šest, aby si během a cvičením v přírodě pořádně nastartovali den. "Později už bychom byli líní a takhle si užíváme krásné ráno, kdy ještě skoro nikdo není venku," pochvalují si.

Přesto ale celí natěšení zamířili hned v pondělí do fitka, kde pro ostatní i vyzkoušeli, jak vlastně za zvýšených hygienických opatření funguje. "Cvičí se v rouškách. Do sprchy se nemůže, ale na záchod ano. Musí se dodržovat rozestupy, když jsou stroje moc blízko u sebe, tak jsou ty uprostřed oblepené páskou. A všechno se pořád desinfikuje," popsali nám.

A co je tam tak táhlo? "Pepa má absťák po činkách," smála se Bára. "Musím říct, že mě to cvičení venku, ani ty přítahy a kliky, tak nebaví. Běhat budu chodit dál, ale tady si odjedu svůj trénink, co potřebuju v posilovně," vysvětlil Kůrka, který věří, že se mu vrátí i klienti.

"Je to pozvolné. Moc se jim nechce cvičit s rouškou nebo mají i finanční problémy, což je pochopitelné, možná jim může vadit, že se nemůžou osprchovat. Ale cvičení je dobré pro imunitu, tak doufám, že zase vrátí," doufá. ■