Bára Uhrová Foto: archiv B. Uhrové

Česká modelka, která bodovala především v zahraničí, Barbora Uhrová, si užívá novou lásku! Bára randí s hokejovou hvězdou NHL.

Tuhle krásku očividně přitahují sportovci. Po rozpadu dlouholetého vztahu s fotbalovým brankářem rakouské reprezentace Heinzem Lindnerem si dlouho dávala od vztahů pauzu. Její srdce však získal nový partner a karanténu si už Bára užívá s hokejistou Jakubem Vránou.

Ten se teď místo hraní v NHL za tým Washington Capitals věnuje novému vztahu a vypadá to, že i když se ani jeden do USA nějakou dobu nepodívá, vůbec jim to nevadí.

"Už nějakou dobu jsme si Kubou psali a využili toho, že jsme nyní oba v Česku a potkali se. Karanténu trávíme spolu jak doma, tak i hraním golfu, který oba milujeme," řekla Super.cz Barbora.

Oba jsou zvyklí pracovat především v zahraničí, kde jsou ve svých oborech opravdu úspěšní. Jakub hrál hokej od svých patnácti let ve Švédsku, ze kterého se přesunul rovnou za velkou louži. Tam ostatně pracovala i Bára a šla přehlídky na fashion weeku v New Yorku. Úspěch sklízela ale i v Evropě a Asii, kde fotila pro takové časopisy jako Elle, Vogue, Grazia, Cosmopolitan nebo Harper’s Bazaar.

Bára byla v 15 letech objevena na ulici Romanem Holárkem, majitelem modelingové agentury Pure Model Management, která každoročně pořádá prestižní modelingovou soutěž Pure Model.

