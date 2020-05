20 centimetrů pryč a konečně nová barva: Michaela Nosková září v novém účesu. Do kadeřnictví nemusela

Míša Nosková má nový účes. Foto: facebook M. Noskové

Odrosty a zničené konečky. To, že nemůže ke kadeřníkovi, vzhled zpěvačky Michaely Noskové (37) nepěkně poznamenalo. Také si na to postěžovala s vlasy staženými do culíku, když zpívala na internetovém streamu z domácího prostředí.