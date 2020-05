Doktor Kovář z Ordinace se pochlubil svojí zahradou: Jak na ní tráví čas herec Martin Stránský?

Martin Stránský se pochlubil svojí zahradou. Video: Martin Stránský

„Ta nucená přestávka byla báječná. Pustil jsem se do zvelebování zahrady a musím vám říct, že takhle vyčištěnou jsem ji ještě nikdy neměl,“ řekl Stránský v pořadu Nova je s vámi a výhled do sadu, který aktuálně působí jako upravené dětské hřiště s pískovištěm a skluzavkami, je toho dokladem. Zaměstnal i své syny, kteří všechno, co bylo na zahradě suché, vysbírali.

„Teď jsem se vrhnul do natírání plotu a k tomu jsem si ještě vymyslel takovou bejkárnu,“ dodal Stránský, kterého diváci mohou znát také mj. z Divadla pod Palmovkou, z Divadla v Rytířské či z plzeňského Divadla J. K. Tyla. ■