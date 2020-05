Bára Kodetová musí doma zvládnout starost o 3 školou povinné dcery: Takhle to holkám slušelo na oslavě narozenin

Bára Kodetová má doma kromě 3 dcer na starosti ještě maminku. Super.cz

"Nejstarší dcera Lily už s námi nebydlela, ale nastěhovala se k nám taky, aby měla klid na učení, protože ji čeká maturita. Je to o to těžší, že studuje uměleckou výtvarnou školu, takže ji bude mít i praktickou. Doma nemá třeba lampu, která je k výrobě z některých materiálů potřeba. Doufám, že škola začne 11. května tak, jak má, aby se mohla připravit. Učí se dvanáct hodin denně, je vyčerpaná," má obavy Bára.

"Druhá Sofie chodí do 7. třídy a nejmladší Violeta do 4. třídy. Ta to snáší nejhůř, když se má učit doma a nesmí se vídat s kamarádkami, vyjít někam ven, " svěřila herečka, pro kterou samotnou prý karanténa velká změna není, protože byla šestnáct let na mateřské dovolené.

"Ovšem těch prvních čtrnáct dní jsme snášeli všichni špatně, byla to zvláštní situace. Jsem ráda, že můžu promluvit i k ostatním lidem, aby se v tom necítili osamocení. Bylo to opravdu těžké si na tu situaci vůbec zvyknout, takže jsme školu vypustili a teď to doháníme. Obdivuji každého, kdo to zvládne s klidnou hlavou, a myslím si, že už je toho moc. Těším se, až to skončí, protože i pro děti je to velmi stresová situace," míní.

"Obávám se, že na spoustu lidí ještě dolehne to, co tady je. To, že se informace každý den mění, to, že spousta lidí přijde o práci, o finance, budou zadlužení. Myslím, že tato krize tím, že sundáme roušky a nouzový stav se změní na běžný, nekončí. Budeme to řešit rok nebo dva, než se dáme zase dohromady. Znám mladé lidi, kteří jsou úzkostní, bojí se vyjít ven," nevidí to růžově Bára.

To její manžel je větší optimista. "Z mého pohledu je třeba brát všechno pozitivně. Naučili jsme se spolu komunikovat, i když jiným způsobem. Žít na jednom místě daleko déle, než jsme byli zvyklí. Já osobně se naučil být přes sociální sítě ještě blíž svým fanouškům. Je třeba brát věci tak, jak přicházejí. A humor je velmi dobrá vlastnost, se kterou se dostaneme přes všechny problémy," říká Pavel Šporcl. "Já tomuto národu fandím za to, s jakým humorem a silou je schopný této situaci čelit," připojila se na závěr ještě Bára. ■