Baby boom pokračuje. Tahle krásná moderátorka je ve čtvrtém měsíci těhotenství

Andrea Antony je ve čtvrtém měsíci. Michaela Feuereislová

„Všichni se mě ptali, jestli plodíme v karanténě, tak teď můžu konečně odpovědět, že ne. Plodili jsme totiž už před karanténou. Vyšlo nám to krásně po návratu z Havaje a myslím, že tím nám ta naše společná čtyřletá „havaj“ alespoň na chvíli skončila,“ prozradila exkluzivně Super.cz Andrea, která je ve čtvrtém měsíci.

Antony minulou sobotu po dvou letech odvysílala poslední díl diváckých zpráv a nyní bude pokračovat jako redaktorka pořadu ShowTime na CNN Prima News.

Nechala si Andrea prozradit pohlaví miminka? „Zatím nevíme, co to bude, ale říct si to určitě necháme. Jsem strašně zvědavý člověk, nechápu, že někdo tu nejistotu vydrží. Každopádně budu rodit v Podolí, tak uvidíme, jestli se nám to medvídě ukáže,“ říká.

Co se pořizování výbavičky týče, ještě se do toho nevrhla. Ale těší se. „Upřímně vůbec nevím, co nás čeká, ani co všechno mám pořídit. Ještě že existuje Instagram. Vlastně se docela těším, až se teď začnu vyptávat ostatních maminek, co všechno mám do porodu pořídit, jaký kočár je nelepší, nebo jaké rodinné vozidlo má manžel vybrat, aby se nám do něj ten kočár nacpal. Bude to sranda,“ dodala Andrea Antony plná elánu. ■