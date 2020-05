V klipu těhotné Ivany Korolové si zahráli fanoušci i její slavná kamarádka, která píseň otextovala

Ivana Korolová v klipu k písni Kvůli tobě

Písnička je pátou skladbou z debutového alba Kruhy, které Korolová vydala na konci loňského roku. Skladba je o tom, že pro druhého uděláte téměř cokoliv, ale občas také potřebujete oddech a být sám se sebou.

„Na začátku vyhlášení karantény vznikl nápad oslovit moje kámoše a fanoušky, aby doma natočili cokoliv, co je napadne v souvislosti s písní Kvůli tobě. Mohli točit něco, co se pojí přímo s textem, nebo cokoliv, co pro ně toto spojení znamená. Než se videa nasbírala a vše se dalo do kupy ve střižně, chvíli to trvalo,“ popisuje vznik klipu Ivana Korolová.

Ve videu se tak objevuje mimo jiné účastník soutěže Peče celá země Jan Jirka nebo Ivanina kolegyně a kamarádka Marika Šoposká (30), která je mimo jiné autorkou textu písně. Ve videu je i se svým mladším synem Vincentem. Hudbu má na svědomí producent Armin Effenberger, stejně jako celé album Kruhy. „Celý nápad přinesla moje dvorní režisérka Sofie Šustková, se kterou jsem točila předchozí klipy PMS, Kruhy a Paleo. Všechna videa dala dohromady a ve spolupráci se střihačem Milanem Freislerem klip vytvořili. Takže klip je vlastně takovou týmovou prací,“ říká Ivana.

Přestože se Korolová nachází v pokročilém stupni těhotenství, nepolevuje v práci, s kapelou poctivě zkouší a sestavuje koncertní set tak, aby na podzim, pokud to bude možné, objela několik měst a svou debutovou desku na koncertech představila naživo lidem. ■