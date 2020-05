Naživo pro děti zatím hrát nemůže: Michal Nesvadba ale nezahálí a rozhodl se i z domu pomáhat

Michal Nesvadba

„Nejvíc si cením toho, že koukám na tutoriály na internetu a učím se věci, na které bych nikdy v životě neměl čas. Abych návody pochopil, vidím některé části třeba sedmkrát za sebou. Takže kromě psaní scénářů do „foroty“ trávím hodiny a hodiny u počítače. A vy si teď na základě toho možná položíte otázku: „Co z toho kluka bude?“ Odpověď si nechám jako překvapení. Už brzy,“ říká Michal.

Ten se spolu s kolegy rozhodl udělat dobrou věc a bude jednou z tváří charitativního online festivalu pro děti Čiperkafest.

Cílem je nejen pobavit, ale také pomoct sbírkou, jejíž výtěžek je určen zdravotníkům, kteří se v důsledku své práce nakazili nemocí covid-19, a také rodině zesnulé zdravotní sestry Věry Hanušové z Thomayerovy nemocnice. „Já stojím ve frontě, se svými kolegy, jako poslední. Čekáme na to, abychom mohli dělat to, co nejlépe umíme,“ dodal Nesvadba, který 29. dubna pobaví děti alespoň po síti. ■