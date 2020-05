Tahle napůl blondýna a napůl černovláska se dostala mezi špičku v hudební branži. Časem by mohla v příjmech dohnat i Adele

Dua Lipa Profimedia.cz

Do hudebního světa vstoupila zpěvačka Dua Lipa (24) v roce 2017 a svým debutovým albem s devíti singly se ihned vyhoupla na přední místa světových hitparád. A po vydání druhého alba začátkem letošního roku to vypadá, že má našlápnuto mezi 10 nejbohatších hudebníků světa.

Dua totiž za poslední rok zdvojnásobila své výdělky, a tak se za tři roky v populární hudbě pomalu dotahuje na první desítku nejbohatších hudebníků, které vévodí Paul McCartney (77) (750 miliónů liber). Na dalších místech jsou Elton John (73) (320 miliónů liber), Ed Sheeran (29) (170 miliónů liber), Robbie Williams (46) (155 miliónů liber) i Adele (32) (150 miliónů liber).

Zpěvačka albánsko-kosovského původu by podle dostupných informací měla na svém účtu mít 25 miliónů liber, což je dvojnásobek loňské částky. S rychlostí, jakou vydělává, to vypadá, že by se opravdu brzy do první desítky, kterou uzavírá Calvin Harris (36) s 31 milióny liber, mohla dostat. ■