Napodobí brzy Šafářovou? Tenistka Bára Strýcová chce miminko s tímhle fešákem

Bára Strýcová s partnerem Petrem Matějčkem Michaela Feuereislová

Tenistka Barbora Strýcová oslavila v březnu 34. narozeniny a promluvila o tom, že by si přála brzy děti. Ráda by byla ještě mladou maminkou. Bára je šťastná po boku novináře Petra Matějčka.

"Strašně moc se těším na roli maminky. Jsou hráčky, které si po kariéře chtějí alespoň nějakou chvíli užívat normálního života, který dosud moc neměly, a teprve pak založit rodinu. Já tomu nechám volný průběh. Mám samozřejmě obavy, jestli to zvládnu, jestli budu dobrá máma, ale zároveň si to moc přeju. A není moc na co čekat, chtěla bych být v rámci možností mladá máma," prozradila časopisu Téma Bára.

Tenistky mají těla opotřebovaná. Bára přiznala, že často několik měsíců kvůli rozhozenému biorytmu například nemenstruují. I proto by nerada těhotenství odkládala. Dobře ví, že to nemusí jít hned...

"Snažím se nad tím nepřemýšlet. Samozřejmě tam nějaké riziko je, protože moje tělo je opotřebované. Ale jsem trénovaná, takže mám snad silnější imunitu než běžná populace. Každopádně se může stát, že to nějakou dobu nepůjde," dodala tenistka. ■