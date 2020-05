Bubeník kapely Mandrage byl Víťovi Starému nejblíž. Co řekl o zpěvákovi, který bojuje se svými démony?

Kapela Mandrage se nedávno rozpadla. Foto: Petr Horník, Právo

Před dvěma lety se odcizili, když se Matyášovi narodila dcera. „Já jsem taky měl vždycky nejradši kamarády, kteří byli svobodní, protože šli na panáka kdykoliv a bylo jim jedno, kdy přijdou domů,“ vysvětluje.

Co říká na konec kapely a stav Víti? O spekulacích o jeho závislosti na drogách mluvit odmítá. „O tom se vůbec bavit nebudu,“ říká rázně.

Odmítá ale to, že by hvězdnou kariéru Mandrage Víťa neustál. „Není pravda, že by to jeden ustál a druhý ne, to tak vůbec není. To bych hrozně nerad, aby si kdokoliv myslel, že někdo vyhrál nebo něco ustál a někdo ne. Víťa vlastně sebral odvahu, kterou by nikdo z nás nenašel, protože jsme všichni zatížení nějakými racionálními a materiálními věcmi, což on nikdy nebyl,“ řekl časopisu Téma Matyáš.

„Má totálně otevřenou hlavu a to je věc, kterou na něm naprosto obdivuju. Já bych kapelu sám od sebe v životě nerozpustil. Přišlo by mi, že si podřezávám větev a připadá mi úplně úžasné, že on to ve chvíli, kdy cítil, že nechce pokračovat tímhle způsobem, prostě ukončil. To je strašně silné a skvělé, vlastně neuvěřitelné,“ myslí si.

„Rozpustit kapelu byla Víťova osobní nutnost,“ dodal bubeník dnes už bývalé kapely Mandrage. ■