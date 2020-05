Missí nemoc ji zatím nepostihla. S tímhle fešákem randí třetí nejkrásnější dívka planety Země

Klára Vavrušková Foto: archiv K. Vavruškové

Československá Miss a Miss Earth Water 2019 Klára Vavrušková (20) to má v hlavě srovnané, a i přes své mládí ví přesně, jaké vlastnosti jsou pro ni u mužů klíčové. Možná i to je důvodem toho, že je ve vztahu se svým přítelem dlouhodobě spokojená a missí nemoc jí v době kralování nepostihla. Zatím...

Klára chodí s hokejistou Vlastimilem Šedou. "Klape nám to stejně jako před soutěží. Nevidím rozdíl. Stále říkám, že je to ten pravý. Missí nemoc neproběhla a doufám, že ani neproběhne," myslí si Klára, třetí nejkrásnější dívka ze světové soutěže Miss Earth.

Kráska bude jednou z žen, které usednou do poroty v soutěži Český chlap, která hledá opravdové muže. Její přítel prý žárlit nemusí a nebude. "Ví, jaká jsem. Sice se přihlásí určitě hodně fešáků, ale já mám jasno. Hledám nej českého chlapa, ne nového kluka," směje se.

A co si pod pojmem pravý chlap vybaví třetí nejkrásnější žena světa? "Chlap je pro mě člověk, který se ničeho nebojí. Poradí si s každým problémem a nástrahou. Zároveň je ale citlivý. Vítěz by měl být statečný muž, který si jde za svým. Dokáže řešit každý problém a neutíká od něho. Měl by být hlavně sympatický a milý,“ dodala Vavrušková. ■