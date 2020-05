Podváděná Kardashianka se rozhodla pro zmrazení vajíček. Dárcem spermatu bude její nevěrný bývalý

Khloé Kardashian Profimedia.cz

Khloé Kardashian (35) v epizodě rodinné reality show Keeping Up With The Kardashians prozradila, že si hodlá nechat zmrazit vajíčka. V pořadu dokonce informovala, že proces už začal, a chtěla po svém bývalém, basketbalistovi Tristanu Thompsonovi, aby právě on byl dárcem spermatu.