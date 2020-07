Trapas odepsané nestydy: Šlápla do psího lejna, ale ani to jí nezabránilo vystavit ňadra v bikinách

Phoebe Price Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Pomohlo jí k tomu psí lejno, do kterého bosá zoufalka šlápla. A vypadalo to, že do něj snad šlápla schválně. Phoebe si poté sedla na zem a pořádně se před fotografy vyprsila. Jak je u ní ostatně zvykem.

Phobě neustále těží z toho, že hrála v několika béčkových filmech. Zahrála si také v seriálu Akta X, byť jen v epizodní roli. Hollywoodská hvězda se z ní ale nikdy nestala, a tak se aspoň předvádí na večírcích a plážích. A jak je vidět, vystačí si i v době koronavirové. ■