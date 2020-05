Jaroslava Obermaierová se během léta nechce nudit: Herečka si plánuje pořídit nového člena domácnosti

Jaroslava Obermaierová Herminapress

Na podzim loňského roku se musela Jaroslava Obermaierová (74) po letech rozloučit s věrnou přítelkyní. Opustila ji její fenka Pariska, kterou měla přes deset let . Herečka, která nyní nemůže na divadelní prkna ani před televizní kameru, se rozhodla, že by si ráda opět pořídila nového člena domácnosti.

„Musím říct, že jak mám teď to volno a nevím, kdy to skončí, tak mě už často napadlo, že bychom si zase nějakého pejska pořídili. Přece jen je to moc fajn, byla jsem na Parisku moc zvyklá,“ svěřila se herečka, známá mimo jiné jako drbna Nyklová z Ulice. „Je možné, že zajedeme do nějakého útulku, a ještě před začátkem léta si nového člena rodiny přivezeme. Takže by k naší kočce přibyl i pes, a to už bych se rozhodně neměla čas nudit,“ řekla Jaroslava.

Ta má letos delší volno, než je většinou zvyklá. Místo dnů na prknech Divadla Broadway tráví čas se svým synem na chalupě u Zruče nad Sázavou. „Já jsem ráda, že mám volné léto, i když to letošní je delší, než jsem ho plánovala. Každoročně ho vždy trávím mimo Prahu a nemusím nikde jezdit po zájezdech, tak jako většina ostatních herců, už se prostě nechci nikam hnát,“ dodala herečka. ■