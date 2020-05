Paris Hilton zavzpomínala na pubertální roky, kdy si vycpávala push-up podprsenku

Paris Hilton Profimedia.cz

Hodně volného času v karanténě má i Paris Hilton (39), která na Instagramu zavzpomínala na své náctileté období. Na svůj profil přidala snímek, kde nejen vystrkuje zadek do objektivu, ale také má o pár čísel větší poprsí. K fotce napsala: „Zpátky do minulosti, kdy mi bylo 15 let a objevila jsem zázraky push-up podprsenky a linky na oči.“