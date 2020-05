Blond vlasy jí sice odrůstají, ale v bikinách se zvířecím vzorem je tahle slavná zpěvačka pořád kočka

Rita Ora Profimedia.cz

Vzhledem k nynější pandemické situaci se ani celebrity nedostanou ze své země, a tak si musí poradit jinak. Rita využívá každého slunečního paprsku, aby si udržela opálené tělo a načerpala vitamin D. Ke snímkům v bikinách se zvířecím vzorem napsala: „Slunce se mi dostalo do očí. Jak být sama – ráno si posedět v zahradě a nachytat trochu toho vitamínu D.“

Zpěvačka se sexy křivkami dodržuje karanténu daleko od Londýna a chodí na procházky jen po okolí, kde nepotkává živáčka.

V půlce března vydala po delší době zpěvačka singl How To Be Lonely, který složil skotský hudebník Lewis Capaldi. Fanoušci čekají na její třetí studiové album, na kterém pracuje i nyní z domova.