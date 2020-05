Sebevražda manžela, dluhy i psychická nemoc: Důvěrnice Dominiky Gottové má další zářez na pažbě smůly. Rozchod se snoubencem!

Šárka Rezková se měla vdávat. Místo toho přišel rozchod. Herminapress

Už to vypadalo, že v životě konečně najde štěstí. Loni ji dlouhodobý partner Miroslav Kolodziej, s nímž žila nějaký čas i v Holandsku, požádal na jevišti divadla Hybernia, kde slavila vyprodaným koncertem velký návrat na českou hudební scénu, o ruku.

Do roka a do dne ovšem nepřišla svatba, ale rozchod, který nyní zpěvačka potvrdila. Dlouhodobé problémy vykrystalizovaly v době, kdy v jejich domě za Prahou poskytla azyl Dominice Gottové (46). „Po delší krizi jsme se rozhodli, že půjdeme od sebe. Snažili jsme se to ustát, ale nepodařilo se to. Nechceme jeden druhého trápit,“ svěřila deníku Aha!

Bývalý snoubenec s ní zatím ještě bydlí. V plánu má odstěhovat se do Německa, kde má firmu, která ale zatím kvůli koronavirové pandemii stojí. ■