Jako sestry? Moderátorka Hana Reinders ukázala podobu se svojí fenkou

Hana Reinders Mašlíková se svojí fenkou Rozinkou Foto: instagramH. Reinders

"Jaký pán, takový pes. Říká se, že si vybíráme životní partnery podle toho, že jsou nám nějakým způsobem podobní. A stejně tak je to prý i s našimi mazlíčky. Tak co, jsme si s Rozinkou podobné?," ptá se svých sledujících Hanka.

Setkalo se to s velkým ohlasem, podle reakcí většina podobu opravdu vidí. "Až na ty pihy, co má Rozinka navíc, jste jedna jak druhá," zaznělo mimo jiné. "Rozhodně, já bych řekla, že každý majitel je podobný svému psovi. Je to zvláštní, ale je to tak," míní další. ■