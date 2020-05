Byla blondýnka, pak brunetka a teď je z ní zrzka: Zpěvačka Verony se obarvila sama. Jak se vám líbí?

Zpěvačka Veronika Stýblová si sama obarvila vlasy. Foto: instagram V. Stýblové

S blond se rozloučila až letos v lednu, kdy se rozhodla k radikálnímu kroku. Chtěla se stát hnědovláskou. „Takovou velkou změnu jsem samozřejmě řešila se svým parťákem Petrem Fiderem, kvůli kapele Verona, a on sám byl vlastně rád, že jsem se pro takovou změnu rozhodla. Jediný, kdo si prý bude muset chvíli zvykat, je můj manžel,“ smála se tehdy Veronika. Barva to ale nebyla typicky hnědá, měla spíš odlesky do zrzava.

A teď už je zrzavá úplně. A to po kadeřnickém zákroku, který zvládla sama doma. "Člověk se v karanténě naučí ledacos. I nabarvit si vlasy. Díky mému kadeřníkovi za barvy a top rady, jak to správně namíchat," svěřila se pod snímkem s novou barvou vlasů Stýblová. ■