Doma u herečky Michaely Dolinové: Karanténu tráví v útulném bytě, odkud učí i studenty. Kvůli nim se i denně líčí

Michaela Dolinová nás pozvala domů. Super.cz

"Jako všichni jsem začala s velkými úklidy, ale nebavilo mě to. Zachránila mě škola, mezinárodní konzervatoř, která po týdnu naběhla s tím, že je potřeba vyučovat z domova. Učím zpěváky základy herectví a říkala jsem si, jak to budu přes skype dělat. Ale jde to. Od pondělí do čtvrtka mám deset žáků denně po dvaceti minutách," už se rozhodně nenudí herečka.

"Zachraňuje mě to. Mám pocit, že jsem platná, že vydělám i nějaké peníze. Ale hlavně mám smysl života. Ráno se namaluju, pěkně se učešu a obléknu, abych nějak vypadala, a mám pocit, že jdu opravdu do práce," vyprávěla nám. To, aby o sebe pečovaly, i když jsou doma, doporučuje všem ženám. Už pro jejich lepší pocit. ■