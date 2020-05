Krásná dcera (30) Arnolda Schwarzeneggera je údajně deset měsíců po svatbě se sexy hercem těhotná

Katherine Schwarzenegger a Chris Pratt se prý stanou rodiči. Profimedia.cz

Katherine je momentálně uprostřed virtuálního turné k propagaci nové knihy The Gift Of Forgiveness. V posledních dnech byla dcera Arnolda Schwarzeneggera (72) vídána pouze ve volných mikinách, ale kdo by se v karanténě obtěžoval se stylingem, že?

Miminko by ovšem nebylo zase tak velkým překvapením. V červnu to bude rok, co se slavný pár vzal, a tak by bylo pravděpodobné, že dalším krokem bude společný potomek. Zatímco Katherine by se stala maminkou poprvé, Chris má z manželství s Annou Faris sedmiletého syna Jacka.

Hvězdný pár se dokonce nechal slyšet, že po svatbě začne pracovat na rozšiřování rodiny. Podle časopisu People to navíc Katherine s dětmi umí a s Prattovým synem si dobře rozumí. „Je sama jako velké dítě, takže miluje všechny aktivity s Jackem. Líbí se jí, že je Chris otec,“ nechal se slyšet zdroj loni v lednu.

Sám Arnold dokonce v únoru prozradil, že by byl tím nejšťastnějším dědečkem a na vnoučata se velmi těší. Na nejstarší dceru však nevyvíjel tlak. „Netlačím na ně, protože vím, že na to stejně dojde. Je to na ní a na Chrisovi,“ uvedl pro Extra TV. ■